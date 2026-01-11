TAKE Projesi ile 5 yılda 512 bin üreticiye tohum, fide ve fidan desteği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında son 5 yılda 512 bin üreticiye 82 bin ton tohum, 124 milyon fide ve fidan desteği sağlandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TAKE Projesi'ne ilişkin bilgi verildi.

Projeyle tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasının sağlandığına işaret edilen paylaşımda, "Bu kapsamda, son 5 yılda 512 bin üreticimize 82 bin ton tohum, 124 milyon fide ve fidan desteği sağlandı. Üretimi güçlendiren, tarımda verimliliği büyüten desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.