Haberler

TAKE Projesi ile 5 yılda 512 bin üreticiye tohum, fide ve fidan desteği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında son 5 yılda 512 bin üreticiye 82 bin ton tohum, 124 milyon fide ve fidan desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında son 5 yılda 512 bin üreticiye 82 bin ton tohum, 124 milyon fide ve fidan desteği sağlandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TAKE Projesi'ne ilişkin bilgi verildi.

Projeyle tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasının sağlandığına işaret edilen paylaşımda, "Bu kapsamda, son 5 yılda 512 bin üreticimize 82 bin ton tohum, 124 milyon fide ve fidan desteği sağlandı. Üretimi güçlendiren, tarımda verimliliği büyüten desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Tepkiler çığ gibi! Oosterwolde'den olay yaratacak Icardi paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Jayden Oosterwolde'den olay yaratacak paylaşım
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı

1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'den çıktı
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir

İşte öğrenci ulaşımının en ucuz olduğu büyükşehir