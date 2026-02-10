Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gaziantep'te "Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı"na katıldı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Atığı kaynakta engellemek, önlenemiyorsa katma değere dönüştürmek, israfla mücadelenin ana temelidir." dedi.

Bakan Yumaklı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Konferans Salonu'nda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Sürecinde Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında gerçekleştirilen "Sıfır Atık Çalıştayı Sonuç Konferansı"na katıldı.

Çalıştayların üçüncü ayağını Gaziantep'te gerçekleştirdiklerini ifade eden Yumaklı, çalıştayların 81 ilin tamamında süreceğini söyledi.

Çalıştayların COP31'e giden yolun taşlarını döşeyen bir çalışma olduğunu kaydeden Yumaklı, "Bu toplantının üçüncüsünün Gaziantep'te yapılması tesadüfi değil. Hem tarımsal üretimi hem sanayisiyle, hem yenilikçi yaklaşımları itibarıyla bu köklü kadim şehrimiz elbette böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapma konusunda çok önemli bir görevi yerine getirdi." diye konuştu.

Gaziantep'in 108 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen ilk Türk şehri olduğunu ifade eden Yumaklı, "Bizim kültürümüz aslında bizim ecdadımız hiçbir zaman israfı kabul etmemiştir. Mutlaka ama mutlaka ürettiği bir şeyden arta kalanını başka bir şey için kullanmıştır. Yine bu manada gastronominin başkenti olan bu şehir, israfla mücadele sıfır atık hareketinin yalnızca bir uygulama alanı değil, aynı zamanda kültürel bir beşik olmasının da en önemli bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Dünyanın iklim değişikliğiyle, nüfus hareketiyle, su ve gıda konusundaki krizleriyle gerçekten kritik bir süreçten geçtiğine değinen Yumaklı, 2,3 milyar ton gıdanın israf edildiğinin ve bu gıdanın üretimi için yılda 250 kilometre küp suyun harcandığını aktardı.

"Asrın felaketi"nin, asrın dayanışmasına, asrın dayanışmasının da asrın en büyük imar ve ihya faaliyetine dönüştüğünü ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:

"Eğer bugün bunu başarabilen bir ülkeysek, kaynaklarımızı da olması gerektiği gibi kullanma yönünde her türlü iradeyi gösterip başarılı sonuçlar alabiliriz. Bu anlayış doğrultusunda 'Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyasıyla topluma verdiğimiz mesaj, kayıp ve israf ancak ortak çabayla önlenebilir ve bu dayanışma o kaybı umuda dönüştürebilir. Kampanya kapsamında yaptığımız faaliyetler aracılığıyla kamuoyunda bir farkındalık oluştu. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. İsraf konusunu sadece yasal mevzuatlarla çözmenizin imkanı yok, bu ancak ve ancak davranış biçimi değişikliğiyle mümkün. Dolayısıyla biz de hem gıda israfı konusunu hem su israfı konusunu birlikte ele alacağız. Sıfır Atık Kampanyası kardeşliğinde yürüteceğiz ve inşallah bu zihniyet dönüşümünü hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Sulama sistemlerine Bakanlık desteği

Tarımda dijital ve sensör tabanlı sulama teknolojilerinin kullanılmasıyla sağlanan tasarrufun yüzde 40 olduğunu dile getiren Yumaklı, "Modern sulama sistemlerinin hayata geçirilmesinde Bakanlığımızın desteği söz konusu. Çiftçilerimizin modern sulama sistemi harcamalarında her 100 liranın 70 lirasına kadarını Bakanlık olarak hibe şeklinde kendilerine iade ediyoruz. Bu hayat varlığımızın en önemli unsuru suyu hep birlikte korumak için gerçekleştirdiğimiz en önemli faaliyetlerden birisi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, her damlanın hesabını yapan bir toplum bilincini oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Toplantıların bir tek amacı var, yerelden küresele Türkiye'den dünyanın bütün ülkelerine bir mesaj vermek istiyoruz. Sıfır atık hareketi, gıda israfını engelleme konusu, su verimliliğini sağlama konusu artık kıt kaynaklarla sürdüreceğimiz son derece aşikar olan bu dünyada bizim olmazsa olmazımız." dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, şöyle devam etti:

"Atığı kaynakta engellemek, önlenemiyorsa katma değere dönüştürmek, israfla mücadelenin ana temelidir. Bu çabaların tamamı Türkiye'nin iklim hedefleriyle de doğrudan ilintili. Bu mücadelede sadece merkezi hükümet değil, aynı zamanda yerel yönetimler, özel sektör, hane halkı velhasıl bütün paydaşlara çok önemli görevler düşmekte. Bütün illerimizden çıkacak olan çıktılar, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağı bu dönemde önemli bir misyon taşıyor. Bunun da ötesinde politikalarımıza yön verme açısından çok önemli çıktılar elde edeceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, bu toplantıları 81 ilde tamamlayarak, çıktılarını bütün dünyayla paylaşıp uygulamaya geçme kısmının ilk adımlarını atacaklarını söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, iklim değişikliğinin önemine değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yeşil şehir Gaziantep" başlığında kentteki yatırımlarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da COP31 hakkında ve Türkiye'nin sıfır atık konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu ise "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hayata geçirdikleri projeleri aktardı.

Programda, Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunan kurum temsilcilerine plaket verildi.

Bakan Yumaklı ile beraberindekiler, üniversite yerleşkesinde bulunan Hemşirelik Similasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi, merkezi ziyaret etti.