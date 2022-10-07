Bakan müjdeyi verdi! 91 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak Ekonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, çiftçilere yönelik 91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kirişçi "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. Vahit Kirişçi tarafından açıklanan destekler şu şekilde: Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 45 milyon 159 bin 238 TL Uzman eller projesi desteği: 8 milyon 216 bin 616 TL Bireysel sulama hibe destekleri: 35 milyon 787 bin 551 TL Malak desteği: 2 milyon 270 bin 550 TL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

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