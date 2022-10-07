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Bakan müjdeyi verdi! 91 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Ekonomi Haberleri

Bakan müjdeyi verdi! 91 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi, çiftçilere yönelik 91 milyon 433 bin 955 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, çiftçileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Kirişçi "91 milyon 433 bin 955 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Vahit Kirişçi tarafından açıklanan destekler şu şekilde:

Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 45 milyon 159 bin 238 TL

Uzman eller projesi desteği: 8 milyon 216 bin 616 TL

Bireysel sulama hibe destekleri: 35 milyon 787 bin 551 TL

Malak desteği: 2 milyon 270 bin 550 TL

Vahit Kirişçi müjdeyi duyurdu! 91 milyonluk tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara aktarılmaya başlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Vahit Kirişci Ekonomi Haberler

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