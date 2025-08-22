Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çorum'da İncelemelerde Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, Valiliği ziyaretinde Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri tarafından valilik bahçesinde karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Çalgan'dan kentteki kamu yatırımlarıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Yumaklı, partililerle teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Cuma namazını Akşemseddin Camisi'nde kılan Yumaklı, ardından Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Aşgın, kentteki belediyecilik çalışmalarına ilişkin Bakan Yumaklı'ya bilgi verdi.

Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni hizmet binasının açılışına katıldıktan sonra Ziraat Odası Hububat Eleme Tesisi'ni ve DSİ Koçhisar Barajı 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Depolama İletim Hatları şantiyesini ziyaret edecek.