Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Bodrum'daki programda konuştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, balıkçılıkta ihracatın bugün itibarıyla 1,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, hedeflerinin 2023 sonunda bunu 2 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Özkaldı, Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce, "2022 Yılı Uluslararası Küçük Ölçekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, balıkçılığa büyük önem verdiklerini söyledi.

Balıkçılık konusunda Muğla'nın birinci sırada olduğuna işaret eden Özkaldı, "İhracat konusunda ülkemiz iyi bir noktada 2023 hedefi olarak 1 milyar dolar hedefi koymuştuk. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar bu hedefi çoktan geçtiler. Bugün itibarıyla bu rakamı 1,4 milyar dolara getirdiler. 2023'ü de revize etmemiz gerekiyordu. İnşallah 2023 sonuna kadar balıkçılıkta ihracatımızı 2 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk." diye konuştu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da Milas'ta uzun zamandan bu yana toprakta balık yetiştirdiklerini ve bugün onun hasadını yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de Muğla olarak üretimde birinci olduklarına işaret eden Saylak, "2021 ihracat rakamımız deniz kültür balıkçılığında 97 bin tonla 563 milyon dolara ulaştı. Bu rakam 2020'de 78 bin tonla 409 milyon dolardı. İlk üç aylık periyoda baktığımızda ihracatımızın simülasyonunda 2022'yi de 650 milyon dolar üzerinde bir rakamla tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından deniz kıyısında balık mezatı yapıldı. Etkinlikte Bakan Özkaldı da mezatta 800 liraya balık satın aldı. Daha sonra 50 bin levrek yavrusu denize bırakıldı, misafirlere ekmek arası levrek ve çipura ikram edildi.

Öte yandan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi tarafından deniz temizliği yapıldı. Temizlikte çoğunluğu plastik, cam şişe ve araç lastiği olmak üzere yaklaşık yarım ton atık çıkarıldı.

Program, ilçedeki bir otelde düzenlenen "Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı" tanıtım toplantısıyla sona erdi.