Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aydıntepe'de IPARD III 1. Çağrı Dönemi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Bayburt İl İrtibat Ofisi tarafından, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, Aydıntepe Kaymakamlığı toplantı salonunda IPARD III 1. Çağrı Dönemi tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım, hayvancılık ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak, çiftçilerin gelirini arttırıcı faaliyetlerde hibe esaslı olarak desteklenmesine katkı sunmak, üretim, istihdam ve kalkınma sağlamak amacıyla geliştirilen IPARD III 1. Çağrı Dönemi tanıtım ve bilgilendirme toplantısına muhtarlar, çiftçiler ve yatırımcılar katıldı.

IPARD III 1. Çağrı Dönemi programı tanıtılmasının ardından, çiftçilerin merak ettiği sorular cevaplandırılarak toplantı son buldu. - BAYBURT