Haberler

Tarım-ÜFE Temmuzda Yıllık %18,81 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 18,81 arttı, aylık yüzde 2,31 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 18,81 arttı, aylık yüzde 2,31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,31 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,12 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,62 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 84,34 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,61 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e operasyon! 30 kişi gözaltında

Süleymancıların liderine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor

Yasa sonrası kritik adım! DEM ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Makaslayan tır dehşet saçtı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı

Makaslayan tır dehşet saçtı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıkan olmadı
Pelin Akil sahnede peş peşe düştü, bacağı morardı!

Ünlü oyuncu sahnede peş peşe düştü, olan bacağına oldu
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi
Yıldız golcü İstanbul'a 2 kasa domatesle geldi! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a 2 kasa domates getirdi
Galatasaray'dan ayrılan Icardi'ye bomba talip

Yeni talibi bomba!

Adana'da 283 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 tutuklama

Evinden binlerce hap çıktı: Benim değil, kimsenin günahını alamam