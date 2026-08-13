Tarım-ÜFE Temmuzda Yıllık %18,81 Arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 18,81 arttı, aylık yüzde 2,31 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,31 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,12 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,62 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,67 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 84,34 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 13,61 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı