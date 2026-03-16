Tarım ÜFE şubatta aylık bazda yüzde 0,21 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Endeks, bir önceki aya göre yüzde 0,21, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 40,1 yükseldi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım ÜFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,21, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,21, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 40,1 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,97 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,03, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,54 artış gerçekleşirken balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,42 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,26, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,24 artış görülürken çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,83 azalış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 110,06 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 24,52 artış ile turunçgiller oldu.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
