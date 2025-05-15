Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan'da Yıllık Yüzde 27,50 Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Nisan'da Yıllık Yüzde 27,50 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 27,50 artış gösterdi, ancak aylık bazda yüzde 0,45 azaldı. Tarım ve avcılık ürünlerinde düşüş yaşanırken, turunçgillerde yüksek artış kaydedildi.

Nisan ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 27,50 arttı, aylık yüzde 0,45 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,52 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,71 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 8,79 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,33 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 13,20 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 121,05 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 29,16 artış ile turunçgiller oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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