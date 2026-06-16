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Tarım ÜFE mayısta aylık bazda yüzde 0,61 arttı

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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), mayısta bir önceki aya göre %0,61, geçen yılın aynı ayına göre %43,08 yükseldi. En yüksek yıllık artış sebze ve kavun-karpuzda (%113,35) görüldü.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım ÜFE), mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,08 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,61, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,41, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 43,08 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 41,54 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım, avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,24, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5,16, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 7,43 yükseliş oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 2,73 azalış gerçekleşirken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,32, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,47 artış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 113,35 artışla "sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular", aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 10,48 artışla canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
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