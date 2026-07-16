Haberler

Tarım ÜFE haziranda aylık bazda yüzde 9,02 azaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,02 düşerken yıllık bazda yüzde 9,55 arttı. Canlı hayvanlarda artış, bitkisel ürünlerde ise düşüş yaşandı.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım ÜFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,55 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,02 azalırken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,73, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,44 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım, avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,57, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,18 düşüş oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,49 artış gerçekleşirken tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 15,55, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 10,3 azalış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 60,71 artışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 27,64 azalışla tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Adalet Bakanı Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Hiç kimse dokunulmaz değildir

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
ABD, Suudi Arabistan ile Kuveyt'e silah satacak

ABD, Orta Doğu'da iki ülkeye silah satacak
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Yıllar önce 'Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez' diyen Gülben Ergen'den dikkat çeken çıkış

"Haluk'a bu ülke laf söyletmez" demişti! Gülben Ergen'den sitem
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı

Haluk Levent'i tutuklatan sevk yazısı! Ahbap dernek bile değilmiş
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç