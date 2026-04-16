TARSİM heyetinden İspanya'ya ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı'nın başkanlığındaki heyet, İspanya'nın başkenti Madrid'e ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyaret, iki ülke arasındaki tarım sigortaları alanında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi'nden yetkililerin katılımıyla gerçekleşen program kapsamında, İspanya'nın tarım sigortaları sistemi Agroseguro ile Mapfre Re'den yetkililerle temas sağlandı.

Tarım sigortacılığındaki yeni uygulamalar ve dijital çözümlere ilişkin bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmelerde, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan doğal afetlerin ve çeşitli risklerin yönetimi, sürdürülebilir finansman modelleri ve üretici gelirinin istikrara kavuşturulmasına yönelik mekanizmalar değerlendirilerek özel sektör deneyimleri aktarıldı.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın, başta tarım sigortacılığı olmak üzere pek çok alanda güçlendirilerek devam etmesiyle ilgili temenniler de paylaşıldı.