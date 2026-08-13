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Sinop'ta sebze fidelerinde hasat zamanı

Sinop'ta sebze fidelerinde hasat zamanı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKEP ve Sebze Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında Sinop'ta 305 üreticiye dağıtılan 134 bin 410 adet sebze fidesinde hasat dönemi başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere hasat ve kalite kontrol süreçlerinde teknik destek sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) ve "Sebze Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında dağıtılan fidelerde hasat dönemi başladı.

Sinop'ta tarımsal üretimi artırmak ve yerel üreticileri desteklemek amacıyla yürütülen proje çerçevesinde, kent genelindeki 305 üreticiye yüzde 25 çiftçi katkı payı ile toplam 134 bin 410 adet sebze fidesi teslim edilmişti. Toprakla buluşturulan fidelerin gelişim süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte tarlalarda bereketli hasat mesaisi başladı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şubesine bağlı ziraat mühendisleri, fidelerin dikiminden itibaren yürütülen planlı üretimi adım adım takip ediyor. Aile işletmelerini sahada ziyaret eden teknik ekipler; ürünlerin doğru yöntemlerle hasat edilmesi, kalite kontrollerinin yapılması ve tüketime sunulmak üzere pazara hazırlanması süreçlerinde üreticilere teknik rehberlik sağlıyor.

İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin yanında yer alarak kentteki sebze üretim kapasitesini artırmaya ve sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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