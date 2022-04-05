Tarım Kredi'den alışveriş yapmıştı! Erdoğan'ın sepetindeki ürünlerin fiyatı 7 ayda neredeyse 3 kat arttı - Haberler

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Tarım Kredi'den alışveriş yapmıştı! Erdoğan'ın sepetindeki ürünlerin fiyatı 7 ayda neredeyse 3 kat arttı

Haberler.com - Ekonomi
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2021 yılının ekim ayında Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışverişindeki atıştırmalıkların fiyatı aradan geçen 7 ayda yüzde 273'e varan artış gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ekim 2021'de gıda fiyatlarına bakmak için İstanbul Kısıklı'daki evinin yakınında yer alan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Erdoğan'ın 1002 TL tutan alışveriş sepetinde et, süt, bakliyat gibi temel gıdalar yer almamıştı.

ERDOĞAN FİYATLARI UYGUN BULMUŞTU

Erdoğan, alışveriş sonrasında yaptığı açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi çeşitli ürünler, kalite, fiyatlar noktasında gayet uygun. Gerçekten vatandaşlarımızın kesesine uygun fiyatların uygulandığı bir yer" demişti.

YÜZDE 273'E VARAN ARTIŞ

Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılında ödediği 1002 TL tutarındaki alışveriş, pahalılığı gözler önüne sererken, BirGün'ün gezdiği Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ise bugünkü durum çok daha vahim. Erdoğan'ın 7 ay önce gittiği alışverişte, atıştırmalık reyonunun önünde çekilen fotoğrafta kareye giren ürünlerin fiyatı yüzde 273'e varan artış gösterdi.

Haberler.com - Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatifi, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

mehmet anıl mete:

Aya 8 şeritli otoban yapılacağına inanan halk, eflasyonun %60 olduğuna da inanır, yaşadıklarımıza bakılırsa aya 8 şeritli yol yapılacağına inanmak daha mantıklı geliyor şu an...

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Melih Kılaç:

ÜLKEDE ADALET YOK ADALET OLMAYAN BI ULKEDEDE HİÇ Bİ ŞEY YOLUNDA GITMEZ

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Onder Yildiz:

bir donumuz kaldı onuda alın ,ekonominizde vergilerinizde kendinizden toplayın.

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