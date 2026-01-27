Haberler

Bakan Yumaklı'dan Antalya'daki sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da yaşanan sel ve hortum felaketinden etkilenen üreticilere ilişkin bilgi verdi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'da etkili olan sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin, "Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Haberler.com
