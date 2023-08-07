Tanzanya'daki demiryolu projesinde çalışan Türk işçiler maaşlarını alamadıkları için eylem yapıyor

Tanzanya'daki demiryolu projesinin yapımını üstlenen Türk firmasında çalışmak için giden işçiler, 7 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İşçiler maaşları ödeninceye kadar çalışmayı durduracaklarını söyledi.

Tanzanya'da demiryolunun yapımını üstlenen Yapı Merkezi firmasında çalışan Türk işçiler firmadan 7 aydır maaş alamadıklarını iddia ederek eylem yapıp tepkilerini dile getirdi. Firmayı protesto etmek için toplanan işçiler şunları söyledi:

"BİZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

"Yapı Merkezinde çalışmaktayım, tren yolu projesi bu. Aldığımız maaş ocak ayının maaşı. 7 aydan beri içerdeyiz. Giden gelen haber yok. Gitsek 3 bin dolar para kesiyorlar o da ayrı bir şey. Biz işimize çıkıyoruz işimizi yapmamak gibi bir sorunumuz yok. 12 aydan beri buradayız biz aldığımız maaş 4 aydır maaş burada. Başımızdaki makine müdürü bizi burada tehdit ediyor 'tutanak yazarız şunu yazarız' biz hakkımızı istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz paramızı istiyoruz burada. 10 bin kilometre yol yapmışız biz burada. Türkiye'ye Dışişleri Bakanlığı'na sesimizi duyurmak istedik. Arkadaşlarımız burada. Herkes mağdur, paramızı istiyoruz. İişçi Yapı Merkezi'nin kölesi değildir. Biz bir köle olarak değil, biz bir işçi olarak çalışıyoruz burada. Maaş alana kadar Yapı Merkezi'nde çalışma durdurulacaktır arkadaşlar."