Tamer İşisağlam, TCL Electronics Türkiye Satış Direktörü oldu

TCL Electronics, Tamer İşisağlam'ı Türkiye Satış Direktörü olarak atadı. İşisağlam, şirketin Türkiye'deki büyüme hedeflerine katkıda bulunacak ve satış operasyonlarını yönetecek.

TCL Electronics'in Türkiye Satış Direktörlüğü görevine Tamer İşisağlam atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, telekomünikasyon ve tüketici elektroniği sektörlerinde deneyime sahip İşisağlam, TCL Electronics'in Türkiye'deki büyüme hedeflerinde rol üstlenecek.

Türkiye pazarında 5 yıldır faaliyet gösteren şirket, satış operasyonlarını İşisağlam liderliğinde yürütecek.

Televizyon ve akıllı ekranlar kategorisiyle Türkiye operasyonlarından sorumlu olarak, perakende ve çevrim içi satış kanalları, kanal geliştirme, satış ve saha operasyonlarına liderlik edecek olan İşisağlam, şirketin ürün portföyünü genişleterek farklı tüketici gruplarına ulaşmayı hedefliyor.

Profesyonel kariyerine FMCG (hızlı tüketim malları) sektöründe, Türkiye ve farklı bölgelerde başlayan Tamer İşisağlam, 2004'te tüketici elektroniği sektörüne geçiş yaparak çeşitli uluslararası firmalarda 12 yıl boyunca üst düzey görevlerde bulundu ve 2016'da TCL bünyesine katıldı.

TCL çatısı altında Türkiye'de ve farklı ülkelerde birçok önemli görevi üstlenen İşisağlam, TCL Communications Türkiye operasyonlarının kuruluşuna liderlik etti ve 2020'ye kadar ülke müdürü olarak görev yaptı. İşisağlam, Türkiye operasyonuna dahil olmadan önce, son olarak Kuzey Amerika bölgesinde TCL Electronics TSS kanalı ve çevrim içi kanallarda direktörlük görevini yürüttü.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
