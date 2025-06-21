Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, Carrefoursa'ya ait 'Carrefour' markalı çamaşır suyunun piyasadan toplatılmasına karar verdi. Üründe dokunsal uyarı ve emniyetli kapak bulunmadığı için cilt yanması ve göz hasarı riski taşıdığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında tüketiciler için tehlike oluşturabilecek ürünler bir bir ifşa edilmeye devam ediyor. Son güncellenen listede Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından piyasaya sunulan Carrefour markalı çamaşır suyu da yer aldı.

Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

Üründe, kullanıcı güvenliği açısından kritik öneme sahip olan "dokunsal uyarı" ve "emniyetli kapatma düzeneği" gibi unsurların bulunmadığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ürün, dokunsal uyarı ve emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması yönüyle yaralanma, cilt yanması ve göz hasarı tehlikesi içermekte olup; ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle uygunsuzluk tespit edilmiştir."

Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

TOPLATILIYOR

Kararın ardından, ilgili ürünlerin market raflarından toplatılması ve stoklardan çekilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmamaları ve varsa iade etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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