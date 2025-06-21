Talimat bakanlıktan! Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında tüketiciler için tehlike oluşturabilecek ürünler bir bir ifşa edilmeye devam ediyor. Son güncellenen listede Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından piyasaya sunulan Carrefour markalı çamaşır suyu da yer aldı.

GEREKÇESİ DE AÇIKLANDI

Üründe, kullanıcı güvenliği açısından kritik öneme sahip olan "dokunsal uyarı" ve "emniyetli kapatma düzeneği" gibi unsurların bulunmadığı belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ürün, dokunsal uyarı ve emniyetli kapatma düzeneğinin bulunmaması yönüyle yaralanma, cilt yanması ve göz hasarı tehlikesi içermekte olup; ürün güvenliğine ilişkin hükümlere aykırılık nedeniyle uygunsuzluk tespit edilmiştir."

TOPLATILIYOR

Kararın ardından, ilgili ürünlerin market raflarından toplatılması ve stoklardan çekilmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmamaları ve varsa iade etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.