Haberler

Avcı İHA TALAY, deniz testlerine hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk savunma sanayisine ait Alçak İrtifa Çok Amaçlı İnsansız Hava Aracı (İHA) TALAY, deniz testlerine geçmeden önce önemli uçuş testleri gerçekleştirdi. Radarların görüş alanının altında kalarak düşman sistemlerine görünmez olmayı hedefleyen TALAY, yapay zeka modülleriyle optimize ediliyor. Seri üretime 2026 sonunda geçilmesi planlanıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen yenilikçi projelerden Alçak İrtifa Çok Amaçlı İnsansız Hava Aracı (İHA) TALAY, deniz testlerine hazırlanıyor.

SolidAERO tarafından geliştirilen ve ilk kez geçen yıl SAHA Expo'da tanıtılan, bu yıl IDEF 2025'te de ilgiyle karşılanan TALAY için prototiplerle gerçekleştirilen performans testleri kapsamında yoğun bir uçuş trafiği yürütülüyor.

Bir gemisavar füzesi gibi deniz yüzeyine çok yakın uçarak radarların görüş alanının altında kalıp tespit edilmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanan TALAY, uçuş testlerinde önemli mesafe katetti.

TALAY'ın yapay zeka modülleri, özellikle engel algılama ve alçak irtifa güvenli uçuş kabiliyetlerinde son doğrulama aşamasına girdi. Sistem, deniz yüzeyine çok yakın hızla ilerlerken çevresel unsurları tanıyıp kaçınma manevraları uygulayacak şekilde optimize ediliyor.

Bununla birlikte, görev sonu kontrollü suya iniş kabiliyeti, TALAY'ın uçuş bilgisayarı ve entegre sensör seti üzerinden ayrı olarak test ediliyor. Bu özellik, platformun deniz operasyonlarının tüm fazlarında güvenli şekilde görevini tamamlamasını sağlıyor.

Tüm modüllerin doğrulanmasının ardından TALAY'ın kısa süre içinde kapsamlı deniz testlerine başlaması hedefleniyor. Kapsamlı deniz testlerinde gerçek deniz koşullarında tuz korozyonuna karşı dayanıklılık, yüksek nemli ortamda motor performansı, dalga yüksekliklerine göre otonom irtifa ayarlama yetenekleri denenecek.

TALAY, yaklaşık 3 saat havada kalış süresine, saatte 200 kilometre üzerinde bir seyir hızına, yaklaşık 30 kilogramlık mühimmat veya faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Bu özellikler sayesinde kamikaze görevlerinden, lojistik destek ve istihbarata kadar geniş bir yelpazede görev yapabilecek.

30 santimetre ile 150 metre aralığında uçuş yüksekliğiyle görev icra edebilen TALAY, radarların görüş alanının dışında kalıyor, deniz dalgalarının yarattığı gürültü içinde kaybolarak düşman gemileri ve kıyı savunma sistemleri için adeta "görünmez" hale geliyor.

TALAY'ın, mühimmat gibi seyreden, İHA gibi kontrol edilebilen hibrit bir teknoloji olarak muharebe sahasında güç çarpanı oluşturması amaçlanıyor. Alçak İrtifa Çok Amaçlı İHA'nın 2026 sonunda seri üretime geçmesi ve 2027 başında güvenlik güçlerinin envanterine katılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu

'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu
title