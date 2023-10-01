Talas Belediyesi Aspir Hasadını Gerçekleştirdi

Talas Belediyesi, ilçe tarımına katkı sağlamak amacıyla başlattığı aspir ekimine devam ederek hasadını gerçekleştirdi. Abdullah Gül Üniversitesi arazisinde bulunan 400 dekar alanda ekimi yapılan aspirlerden 15 ton ürün elde edilmesi ve 3000 litre yağ çıkarılması hedefleniyor. Elde edilecek yağ deprem bölgesindeki vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

İlçe tarımına katkılarını aralıksız olarak sürdüren Talas Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı aspir ekimine bu yıl da devam ederek hasadını yaptı.

Sağladığı tohum desteklerinin yanı sıra buğday ekimi ve hayvan yem bitkisi olarak kullanılan Macar fiği üretimi gerçekleştiren Talas Belediyesi, ilk olarak 2022 yılında, özellikle yağı için ekilen aspir bitkisini, ürettiği mahsuller arasına eklemişti. Bu yıl da uygulamaya devam eden belediye, ektiği aspirin hasadını gerçekleştirdi. Abdullah Gül Üniversitesi arazisinde bulunan 400 dekar alana ekimi yapılan aspirler biçilmeye başladı. Toplamda 15 ton ürün elde edilmesi beklenen hasattan 3000 litre yağ çıkarılması hedefleniyor.

Elde edilecek yağın bir kısmı deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilecek, bir kısmı ise Talas Belediyesi'nin sosyal hizmet merkezlerinde ihtiyaç sahiplerine verilecek. - KAYSERİ