Tadelle ve Sarelle, World Taste Award'da Altın Ödül Kazandı

Tadelle parça fındık kakaolu fındık ezmesi ve Sarelle kakaolu fındık ezmesi, "World Taste Award"da altın ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tadelle ve Sarelle'nin söz konusu ürünleri, görünüm, lezzet dengesi, kalite, yenilik ve doku gibi kategorilerde yüzde 80'in üzerinde puan aldı.

Şefler, gastronomi profesyonelleri ve uluslararası jüri üyelerinden oluşan ekip tarafından kör tadım testiyle değerlendirilen iki ürün, yarışmanın "Eşsiz Lezzet Mükemmelliği" kategorisinde altın ödül kazandı.

Sagra fındıklarından aldığı lezzetini sürme çikolata formatına dönüştüren Tadelle, bu yıl parça fındıklı kakaolu fındık ezmesiyle raflarda yerini aldı. Ürün, yüzde 36 fındık, yüzde 100 pancar şekeri ve doğal vanilya aroması içeriyor. Ürün, 200 gram olarak satışa sunulurken, trans yağ ve glüten içermiyor.

Özel kavurma tekniğiyle kavrulan Sagra fındıklarının kullanıldığı Sarelle kakaolu fındık ezmesi de doğal vanilya aroması ve yüzde 100 pancar şekeriyle üretiliyor. Ürün, trans yağ, renklendirici, koruyucu ve glüten içermiyor.