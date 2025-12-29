Haberler

Aynısefa çiçeğinden kozmetik ürünü ürettiler, küresel marka olmayı hedefliyorlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifi (TAB-KOOP), Ankara'da yetiştirdikleri aynısefa çiçeğinden ürettikleri kozmetik ürünlerini yurt dışı pazarlarda satmayı planlıyor. Kooperatif, Elmadağ'da küçük bir alanda üretim yaparak dünya çapında bir marka oluşturmayı hedefliyor.

Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifi (TAB-KOOP), yürüttüğü çalışma sonucunda Ankara'da yetiştirdikleri aynısefa çiçeğinden ürettiği kozmetik ürünlerini yurt dışı pazarlarda satmayı amaçlıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 5 yıl önce kurulan kooperatif ile Elmadağ Belediyesinin işbirliğinde, ilçede yıllarca ekilmeyen tarla, aynısefa bahçesine dönüştürüldü. Burada yetiştirilen bitkilerden yararlanılarak hazırlanan 6 kozmetik ürünü çevrim içi ortamlarda satışa sunuldu.

Kooperatif yetkilileri, elde ettiği ürünlerle kozmetik sektörü markası oluşturmayı hedeflemelerinin yanında ihracatı da kendilerine amaç olarak belirledi.

"Elmadağ'da küçük bir alanda üretmeyi başardık"

TAB-KOOP Başkanı Pınar Ayhan, kooperatifin tarım ve üretime katkı amacıyla kurulduğunu söyledi.

Bu hedefle Ankara'da aynısefa çiçeğini yetiştirmeye başladıklarını belirten Ayhan, "Elmadağ'da küçük bir alanda üretmeyi başardık. Bu ürünün bir çıktısı olmasını istedik. Araştırmaya başladıkça, aynısefa bitkisinin şifalı olduğunu öğrendik. Ciltte de bu ürünün faydalı olacağını düşünerek farklı kozmetik ürünler hazırlamaya başladık. En büyük amacımız, ülkemizden dünyaya yayılabilecek bir marka oluşturmak." dedi.

Ayhan, kooperatifçiliğin, ekonomilerin sağlıklı şekilde ayakta kalabilmesi için önemli bir sistem olduğunu vurguladı.

"Ürünler ilerleyen zamanlarda çeşitlenecek"

Kooperatif Başkan Yardımcısı Seren Beyza Kılıç da elde ettikleri ürünler ve ihracat hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Ankara'ya ve ülkeye bir marka kazandırmak istediklerinin altını çizen Kılıç, aynısefa çiçeğinden kolajen ve nemlendirici krem, yüz yıkama jeli, Somon DNA ile saç bakım serumu ve şampuan ürettiklerini dile getirdi.

Kılıç, bu ürünleri ilerleyen zamanlarda çeşitlendirmeyi planladıklarını anlatarak, "Amerika, Çin, Rusya ve Güney Kore'yle ihracat için görüşmelerimiz devam ediyor. En kısa zamanda bu pazarlara girmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kozmetikte yabancı markaların öne çıktığına, pek çok ürünün fahiş fiyatlarla satıldığına işaret eden Kılıç, vatandaşın hem cildini hem de ekonomik durumunu düşünerek üretim yapmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamp yapan Elif Kumal sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış

Kamp yapan Elif sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Kamp yapan Elif Kumal sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış

Kamp yapan Elif sırra kadem bastı! Sevgilisiyle tartışmış
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı