TAB Gıda, Yatırımcı İlişkileri Alanında 7 Ödülle Ödüllendirildi

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TAB Gıda, Extel Kurumsal Yatırımcı Araştırması 2025'te Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 'En Onurlandırılmış Şirket' unvanını kazanarak toplamda yedi ödül aldı. Şirket, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim alanlarındaki başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti.

TAB Gıda, Institutional Investor tarafından düzenlenen Extel Kurumsal Yatırımcı Araştırması 2025'te Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde yatırımcı ilişkileri alanında yedi farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAB Gıda, "Tüketici Şirketleri" kategorisinde kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve yatırımcı iletişimi gibi alanlardaki performansıyla "En Onurlandırılmış Şirket" unvanını kazandı.

Araştırmada şirket, ayrıca "En İyi Yönetim Kurulu", "En İyi CEO", "En İyi Yatırımcı İlişkileri Takımı", "En İyi Yatırımcı İlişkileri Profesyoneli", "En İyi Yatırımcı/Analist Etkinliği" ve "En İyi Yatırımcı İlişkileri Programı" ödüllerini de aldı.

TAB Gıda, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleri doğrultusunda geliştirdiği sürdürülebilirlik politikalarıyla da "En İyi Sürdürülebilirlik Programı" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Kurumsal yatırımcılar ve analistlerin oylarıyla belirlenen Extel Araştırması, şirketlerin yatırımcı ilişkileri yaklaşımı, liderlik kalitesi ve şeffaflık düzeyi gibi kriterler üzerinden değerlendirildiği küresel platformlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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