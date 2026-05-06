Swiss Re ve Türk Reasürans heyetinden TARSİM'e ziyaret

Swiss Re ve Türk Reasürans yetkilileri, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) İstanbul'daki genel müdürlüğüne ziyarette bulundu.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, ziyarete Swiss Re Kamu Çözümleri Takımı Avrupa Başkanı Esther Baur Reinecke, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Tarım Başkanı Gael Certain, Kıdemli Tarım Sigorta Uzmanı Andreas Weigel, Türk Reasürans Retrosesyon Müdürü Tolga Üreyen, Retrosesyon Müdür Yardımcısı Evren Şen ve Retrosesyon Kıdemli Uzmanı Ege Oğur katıldı.

Ziyaret çerçevesinde, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki heyet, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'ndeki yenilikler ve gelişmeler ile TARSİM'in geleceğe yönelik hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Uzun yıllardır devam eden işbirliğinden ötürü duyulan memnuniyetin karşılıklı olarak dile getirildiği toplantıda, ortak çalışmaların geliştirilerek devam etmesine yönelik temenniler paylaşıldı.