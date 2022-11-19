Süt üreticilerinin muzdarip olduğu konu fiyatları artırdı! Peynirin kilosu, kırmızı eti de geçti

Hayat pahalılığın artması vatandaşı kara kara düşündürürken temel gıda ürünlerinden süt ve süt ürünlerine de art arda zam geldi. Sütte üreticiye düşük fiyat verilmesinin hayvan kesimini artırdığını beyan eden TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, "Hayvanlar kesime gidince süt bulunamadığı için sütlü mamul fiyatları arttı." dedi. Son zamlar sonrasında peynirin kilogram fiyatı, kırmızı et fiyatlarını geride bıraktı.

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Pazarda, markette ürünlerin her geçen gün zamlanması nedeniyle etiketler de günden güne değişir hale geldi.

PEYNİRİN FİYATI, KIRMIZI ETİ GEÇTİ

Son olarak sütte üreticiye düşük fiyat verilmesi hayvanları kesime zorlarken, süt üretimi TÜİK'e göre yüzde 4.4, sektör temsilcilerine göre yüzde 15 düştü. Ürünün raflardaki fiyat artışı ise neredeyse yüzde 175'i buldu. Öyle ki kaşar peynirinin kilo fiyatı, kırmızı eti de geçti. Online alışveriş sitelerinde bugün itibarıyla 700 gram kaşar peynir fiyatı ortalama 115-165 TL arasında iken dana kıyma dana kuşbaşı fiyatları ise 110-150 liradan satılıyor.

"SÜT ARZI DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Vatandaş kara kara düşünürken Cumhuriyet'e konuşan Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, "Devlet Ulusal Süt Konseyi'nin marifetiyle süt fiyatlarını düşük tuttu. Biz de 'Süt fiyatını düşük tutarsanız çiftçiyi zorlarsanız, üretimden vazgeçer ve fiyatlar anormal şekilde artar, bunu kontrol edemezsiniz' dedik. Fakat Ulusal Süt Konseyi fiyatları böyle tutacakları konusunda ısrarcı oldu. Bugün geldiğimiz noktada süt fiyatlarını inanılmaz derecede baskıladılar. Çiftlikler kapandı ve çiftçiler üretimden vazgeçti. Haliyle arz düştü. Süt bulunamaz hale geldi. Ulusal Süt Konseyi tamamen bypass geçildi ve artık piyasada ihalelerle süt satışı başladı. Bunun önüne devlet de geçemeyecek. Elindeki bütün gücü de devlet kaybettiği için şu anda serbest piyasa ekonomisine göre işler devam ediyor. Süt arzı çok düşük olduğu için fiyatlar afaki şekilde artmaya devam edecek. Süt fiyatlarının artış trendinde olması peynire ve süt ürünlerine ciddi bir biçimde yansıyor" ifadelerini kullandı.

"YAKINDA ETİ DE YÜZDE 40 ZAMLA YERİZ"

Ekonomik nedenlerden dolayı çiftçiliği kalmadığını belirten Solakoğlu, "Ette de aynı şey yolda. Yakında eti de yüzde 30 yüzde 40 daha pahalıya yemeye başlarız" dedi.