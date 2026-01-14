Haberler

Altıntaş'ta süt soğutma tankları denetlendi

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren süt toplama merkezlerine ait süt soğutma tanklarını denetledi. Denetimlerde hijyen şartları ve sıcaklık değerleri kontrol edildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren süt toplama merkezlerine ait süt soğutma tanklarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde; süt soğutma tanklarının hijyen şartları, sütün muhafaza edildiği sıcaklık değerleri ve mevzuata uygunluk durumları incelendi.

Yetkililer, tüketicilere güvenilir ve sağlıklı süt ulaştırılabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
