Süt çiftliği güneş enerjisi santraline dönüştü, fazla üretilen elektrik aktaracak yer aranıyor

Tükettiği enerjiden fazlasını üretti, fazla ürettiği elektriği aktaracak yer arıyor

Süt çiftliğinin çatısını güneş enerjisi santraline dönüştürdü, tükettiği elektrikten fazlasını üretince fazla üretilen elektriği aktaracak yer arıyor

SİVAS - Sivas'ta süt çiftliğinin çatısını güneş enerjisi santraline dönüştüren girişimci, tükettiği elektrikten fazlasını üretince fazla üretilen elektriği aktaracak yer aramaya başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Bekir Özkan isimli girişimci, 2016 yılında bir süt çiftliği kurdu. Çiftliğin yüksek elektrik tüketimini karşılamak için 2023 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun vermiş olduğu destek programına başvurdu. Başvurusu olumlu karşılanan işletme sahibi, buradan aldığı hibe ile tesisin çatısına güneş enerjisi sistemi kurdu. Kurulumu yapılan bin 8 güneş enerjisi paneliyle günde 3 bin kilowatt elektrik üretirken, yılda ortama 600- 700 bin kilowatt elektrik elde etti.

Tükettiğinden fazla elektrik üretti, fazlasını verecek yer bulamadı

Çiftlik sahibi Beşir Özkan, günde 3 bin kilowatt elektrik ürettiğini belirterek, "2016 yılında süt işletmesi olarak tesisimizi kurduk. Bu tesiste 60 baş süt ineğimiz var ve burada süt üretiyoruz. Bu yıl güneş enerjisi sistemine başvuru yaptık. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hibemiz onaylandı ve yatırımı Mart ayında yaptık. Burada bin 8 adet 400 wattlık güneş panelimiz mevcut. İznimiz saatte 360 kilowatt elektrik üretiyoruz. Burada yaz kış ortalaması yıl bazında 600 bin kilowatt-700 bin kilowatt elektrik üretiyor. Şu anda günlük 3 bin kilowatt elektrik üretiliyor. Ürettiğimiz elektriği biz tüketebildiğimiz kadar tüketiyoruz gerisi boşa gidiyor" dedi.