TFI TAB Gıda Yatırımları sürdürülebilirlik için sektör paydaşlarını buluşturdu

TFI TAB Gıda Yatırımları ve grup şirketleri, sürdürülebilirlik odağını güçlendirmek ve Türkiye'nin bu alandaki öncelikli konularını ortak akılla belirlemek amacıyla Arbor Impact işbirliğiyle "Masada Bugün ve Gelecek Var" çalıştayını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akademi, özel sektör ve sivil toplumdan geniş bir katılımla düzenlenen çalıştay, sürdürülebilirlik alanında ortak akıl üretmeyi, geleceğin önceliklerini netleştirmeyi ve gıda ekosisteminde dönüşümü hızlandırmayı hedefledi.

Etkinlik, TFI TAB Gıda Yatırımları Sürdürülebilirlik Direktörü Tülay Özel'in, sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyan ve geleceğe yönelik taahhüdünü vurgulayan açılış konuşmasıyla başladı.

Çalıştayın "Gıda Perakendesinde Bugün ve Gelecek" oturumunda da TAB Gıda Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürü (Co-CEO) Özgür Çetinkaya ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı (GPD) Alp Önder Özpamukçu, sektörün dönüşüm dinamiklerini ve geleceğini değerlendirdi.

Etkinliğin "Ortak Akıl Diyaloğu" bölümünde ise katılımcılar, sürdürülebilir tarım ve üretim, gıda güvenliği ve gıda trendleri, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, iklim ve kaynak yönetimi, gıda tedarik zincirinde dönüşüm gibi başlıkları masaya yatırdı.

Çalıştayın bir diğer oturumunda, şirketlerin sürdürülebilir dönüşümü iş modellerine nasıl entegre edebileceğine odaklanıldı. Değer yaratma kültürü, yenilikçi yaklaşımlar ve ekonomik dönüşümün gereklilikleri üzerine yürütülen tartışmalar, katılımcılara sürdürülebilirliğin iş dünyası için nasıl bir kaldıraç görevi gördüğüne ilişkin kapsamlı bir perspektif sundu. Bu bölümde, şirketlerin geleceğe yönelik stratejilerini oluştururken dikkate almaları gereken dönüşüm alanlarından da bahsedildi.

"Sosyokratik Diyalog ve Stratejik Değerlendirme" bölümüne de yer verilen çalıştayda, ortaya çıkan ortak öğrenimlerin değerlendirildiği kapsamlı bir kapanış programı sunuldu.

"Gıda perakendesi değişen beklentilere hızla uyum sağladı"

Açıklamada oturumdaki görüşlerine yer verilen TAB Gıda Co-CEO'su Çetinkaya, gıda perakendesinin değişen beklentilere hızla uyum sağladığını belirtti.

Sürdürülebilirliği stratejik önceliklerinin tam merkezine aldıklarını aktaran Çetinkaya, söz konusu anlayışla hareket ederek, müşterilerine lezzetli ve güvenilir ürünler sunduklarını, çevresel ayak izlerini azaltmak, gıda güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak, çalışanların gelişimini desteklemek ve topluma değer katmak için kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı.

Çetinkaya, sürdürülebilirlik stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı küresel iyi uygulamalardan ilham alarak şekillendirdiklerine değinerek, "Gıda', 'Gezegen' ve 'İnsan' alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla çevresel, sosyal ve yönetişim bazlı önceliklerimizi sistematik bir yaklaşımla belirliyoruz. Bu yolculukta paydaşlarımızı aktif şekilde sürece dahil ederek etki alanımızı her geçen gün daha da büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak verimliliğinden tedarik zinciri dönüşümüne, sürdürülebilir tarım uygulamalarından atık yönetimine kadar uzanan kapsamlı bir dönüşüm yürüttüklerinden bahseden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Gıda sektörünün geleceği, sürdürülebilir üretim, yenilikçi iş modelleri ve tüm paydaşlarla kurulacak güçlü işbirlikleriyle şekillenecek. Gıda perakendesinde sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, hem gezegenimiz hem toplumumuz hem de sektörümüz için bir zorunluluk. Üreticiden perakendeciye, tüketiciden politika yapıcılara kadar tüm tarafların aynı masada buluştuğu bu çalıştay, ortak geleceğimizi sorumlulukla şekillendirmek adına son derece değerli bir adım oldu. Sürdürülebilir bir gıda tedarik zincirinin ancak kolektif sorumluluk, veri odaklı yaklaşım ve uzun vadeli işbirlikleriyle mümkün olduğuna inanıyoruz."

GPD Başkanı Özpamukçu da Türkiye'nin sürdürülebilir bir gıda sistemine ihtiyaç duyduğunu, tarım ve hayvancılık güçlenmeden gıda arz güvenliğinin sağlanamayacağını, fiyat istikrarından söz edilemeyeceğini ve tüketici refahının korunamayacağını aktardı.

Tarım ve hayvancılık alanında kanunlarda yeri olan desteklerin tam olarak uygulanmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Özpamukçu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tarladan başlayıp sofraya kadar uzanan şeffaf, denetlenebilir ve izlenebilir bir yapının, günümüzün teknolojik altyapısı kullanılarak tesis edilmesi mümkün. Bu sayede verimlilik alanlarını iyileştirerek, gıdada yıllık 43 milyar doları bulan israfın yalnızca 20 milyar dolarını dahi geri kazanabilirsek, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli gıdaya erişim konusunda hem ülkemiz, hem tüketicimiz hem de sektörümüz için çok önemli bir sürdürülebilirlik adımı atmış oluruz."