Sürat Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksi'nde Platin Ligi'nde Yer Aldı

Sürat Kargo, Ekonomiye Fayda Endeksi 2025'te Platin Ligi'nde yer aldı. Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "İnsan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak, hizmet kalitemizi sürekli ileriye taşıyor, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Bu hedef doğrultusuna attığımız adımların tüketiciler tarafından takdir edilmesi bizim için en büyük ödül" dedi.

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından, Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde ve İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen 'Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) 2025' sonuçları açıklandı. Ürün ve hizmet kalitesi, yönetim başarısı ve topluma sağlanan sosyal fayda kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede, Sürat Kargo 'Platin Ligi'nde yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 40 farklı sektörün mercek altına alındığı Ekonomik Fayda Endeksi'nde, bilgisayar destekli anket yöntemiyle yaklaşık 14 bin kişiyle görüşülerek, TÜİK'in belirlediği Türkiye örneklemi üzerinden 26 bölge ve 72 il genelinde saha çalışması yapıldı. Katılımcılardan tamamen hatırlatmasız yöntemle alınan yanıtlar, akademisyenler tarafından analiz edilerek sıralamalar oluşturuldu. Platin Ligi'ne giren Sürat Kargo, hem sektördeki güçlü konumunu hem de toplumla kurduğu güven odaklı bağları bir kez daha teyit etmiş oldu.

"Müşterilerimizin bize duyduğu güvenin bir sonucu"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, "İnsan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak, hizmet kalitemizi sürekli ileriye taşıyor, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak hedefi ile faaliyet gösteriyoruz. Bu hedef doğrultusunda attığımız adımların tüketiciler tarafından takdir edilmesi bizim için en büyük ödül. Otomasyona yönelik operasyonel kapasite yatırımlarımızın yanı sıra, dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarıyla bir teknoloji şirketine dönüşmüş durumdayız. Anlık kurye performans takibi, gerçek devir ve teslim zamanı, teslimat anına kadar teslim yeri güncelleme, anket sonuçları takibi gibi imkanlarla müşterilerine pek çok alanda hizmet kolaylığı sağlıyoruz. Tüm bu adımlarımızın sonucunda 2025 yılı ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5'lik bir artış sağladık. Yılın ikinci yarısında özellikle Kasım dönemiyle birlikte toplam büyümenin yüzde 15'i aşmasını bekliyoruz. Bu başarılar ve Ekonomik Fayda Endeksi'nde Platin Lig'de yer almamız Sürat Kargo ailesinin özverili çalışmaları ve müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en güzel sonucu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyanın 220 ülkesinde hizmet veriyor

Açıklamaya göre, yurt genelinde yaygın dağıtım ağı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve dijitalleşme yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, lojistik sektöründeki istikrarlı büyümesini sosyal faydaya yönelik projelerle destekleyerek öne çıkıyor. 800'den fazla şubesi, 14 bölge müdürlüğü, 26 aktarma merkezi, 2000'den fazla mobil dağıtım alanı, binlerce araçtan oluşan filosu olan şirket, 8 binden fazla çalışanı ile müşterilerinin kargolarını Türkiye'nin dört bir köşesine ve gerçekleştirdiği iş birliktelikleri ile dünyanın 220'den fazla ülke ve bölgesine ulaştırıyor. - İSTANBUL