Sürat Kargo'dan Çevre Dostu Taşımacılık Yatırımları

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Sürat Kargo, çevresel sorumluluk bilinciyle filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, filosuna kattığı yeni araçlarla hem operasyonel verimliliğini artırıyor hem de çevre dostu çözümlere yatırım yapıyor.

Sıfır atık projeleri, elektrikli araç yatırımları ve yeşil teknoloji çözümleriyle öne çıkan Sürat Kargo, çevre dostu taşımacılık vizyonunu geliştirmeyi sürdürüyor. Sürat Kargo özellikle şehirler arası taşımalarda kullanılmak üzere filosuna kattığı yeni araçlarla, yükleme-boşaltma döngülerinde verimlilik artışı sağlamayı ve çevreye duyarlılığını bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "Kamyon kullanımını azaltarak, Römork çekebilen kamyonlara dayalı yeni bir ana hat modeli oluşturuyoruz. Bu sistemde araçlar, aktarma merkezine ulaştığında mevcut yükünü bırakıp yeni römorkunu alarak yola devam ediyor. Örneğin üç aktarma merkezine gönderdiğimiz altı aracı bu modelle iki araca indirerek hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlıyoruz. Yeni nesil araçlarımızla filomuzu gençleştirirken, daha az yakıt tüketimi ve düşük karbon emisyonuyla çevre dostu taşımacılığı yaygınlaştırıyoruz. İlk etapta yıllık bazda 2 bin 400 ana hat seferini azaltarak, toplamda 75 ton yakıt tasarrufu sağlayacağız. Bu verimlilik karbon ayak izimizi yaklaşık 35 ton azaltacaktır" diye konuştu.

"Yeni operasyon modelimizi hayata geçirdik"

Yeni operasyon modelinin ilk etapta İkitelli-Maltepe-Sakarya ve Ankara-Adana-Gaziantep hatlarında devreye alınacağını belirten Oğuz şu ifadeleri kullandı: "Yeni araçların filomuza katılmasıyla birlikte, bu modeli ilerleyen etaplarda diğer hatlarda da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sürdürülebilirlik, bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur. Sürat Kargo olarak çevresel etkilerimizi en aza indirmek amacıyla bütünsel bir yaklaşımla hareket ediyor; sıfır atık projeleri, elektrikli araç yatırımları ve yeşil teknoloji uygulamalarıyla sektörümüze öncülük ediyoruz. Yeni filo yatırımlarımızla, daha fazla kargoyu daha az kaynakla taşırken karbon ayak izimizi azaltıyor, operasyonel verimliliğimizi artırıyoruz." - İSTANBUL