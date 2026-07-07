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Süphan Dağı'nın eteklerinde arıcılık bereketi

Süphan Dağı'nın eteklerinde arıcılık bereketi
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'nın zengin bitki örtüsü ve temiz havası, bölgedeki arıcıların kaliteli ve doğal bal üretmesine katkı sağlıyor. Arıcılar, bu yıl verim artışı beklerken, Aydınlar beldesinin balının daha geniş pazarlara ulaşması için destek talep ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında yer alan Süphan Dağı'nın zengin florası arıcılara yaradı.

İlçeye bağlı Aydınlar beldesinin Süphan Dağı eteklerindeki zengin bitki örtüsü ve temiz hava, arıcılığa önemli katkı sağlıyor. İlkbahar ve yaz aylarında açan binlerce çiçek, bölgedeki arıcıların kaliteli ve doğal bal üretmesine imkan sunuyor. Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulan kovanlarını kuran arıcılar, hem bölge ekonomisine hem de kırsal kalkınmaya destek veriyor.

Arıcı Mehmet Gökmen, bu yıl mevsim şartlarının elverişli geçmesiyle birlikte bal veriminde artış beklediklerini ifade etti. Süphan Dağı'nın yüksek rakımı, temiz havası ve zengin florasının üretilen bala kendine özgü aroma kazandırdığını belirten Gökmen, doğal yöntemlerle üretim yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Süphan Dağı'nın eteklerinde yer alan Aydınlar beldesi, doğal güzelliklerinin yanı sıra kaliteli bal üretimiyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bölge üreticileri, Aydınlar balının daha geniş pazarlara ulaştırılması ve coğrafi değerinin tanıtılması için destek bekliyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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