Haberler

Sunrise, yeniden yapılandırma kapsamında 450 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sunrise Communications, yeniden yapılandırma kapsamında 450 tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Yaklaşık 2 bin 900 personelli şirket, maliyetleri azaltmayı hedefliyor; istişare süreci 2026'nın dördüncü çeyreğinde yapılacak.

İsviçre merkezli telekomünikasyon şirketi Sunrise Communications, kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde 450 tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, çok yıllı dönüşüm stratejisiyle, operasyonel kabiliyetin artırılmasının ve maliyetlerin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yaklaşık 2 bin 900 tam zamanlı personele sahip şirketin operasyonel yapısının yenilenmesiyle büyüme fırsatlarının hızlandırılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, bu yeni yapılanma kapsamında belirlenen 450 pozisyondaki kesintiyle birlikte orta vadede ciddi bir maliyet tasarrufu öngörüldüğü ifade edildi.

Sunrise, bahar aylarında da 147 istihdamı sonlandırdı. Ayrıca süreç kapsamında tedarikçi sözleşmeleri sistematik olarak gözden geçirilecek.

Olası işten çıkarmalara ilişkin 2026'nın dördüncü çeyreğinde çalışan temsilcileri ve Syndicom sendikası ile istişare süreci yürütülecek.

Kaynak: AA
Evden çıkmayan ev hanımıydı, Türkiye üçüncüsü oldu! Anne ve iki kızı artık aynı ringde antrenman yapıyor

Evden çıkmayan ev hanımıydı! Şimdi iki kızıyla aynı ringde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Cezaevinden çıktıktan sonra sıfırdan başladı! 535 bin liralık hibeyle Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesini açtı

Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesi! Kapıdan girenler şaşırdı
Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

5 gollü şahane maça damga vuran görüntüler!

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi
Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Fener'in yıldızına eşinden sürpriz!
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali