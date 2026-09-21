Sunrise, yeniden yapılandırma kapsamında 450 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor

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İsviçre merkezli telekomünikasyon şirketi Sunrise Communications, kapsamlı yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde 450 tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, çok yıllı dönüşüm stratejisiyle, operasyonel kabiliyetin artırılmasının ve maliyetlerin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

Yaklaşık 2 bin 900 tam zamanlı personele sahip şirketin operasyonel yapısının yenilenmesiyle büyüme fırsatlarının hızlandırılmasının amaçlandığı kaydedilen açıklamada, bu yeni yapılanma kapsamında belirlenen 450 pozisyondaki kesintiyle birlikte orta vadede ciddi bir maliyet tasarrufu öngörüldüğü ifade edildi.

Sunrise, bahar aylarında da 147 istihdamı sonlandırdı. Ayrıca süreç kapsamında tedarikçi sözleşmeleri sistematik olarak gözden geçirilecek.

Olası işten çıkarmalara ilişkin 2026'nın dördüncü çeyreğinde çalışan temsilcileri ve Syndicom sendikası ile istişare süreci yürütülecek.

Kaynak: AA