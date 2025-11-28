Haberler

SunExpress, Türkiye'nin En Fazla Hizmet İhracatı Yapan Şirketleri Arasında

Güncelleme:
Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından 2024'te Türkiye genelinde en fazla hizmet ihracatı yapan şirketler sıralamasında yer alarak ödül kazandı. 15 milyon yolcu taşıyan şirket, Türkiye'ye 2,28 milyar dolarlık döviz getirisi sağladı.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından "2024'te Türkiye genelinde en fazla hizmet ihracatı yapan şirketler sıralaması"nda yer alarak ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'te yaklaşık 15 milyon yolcu taşıyan SunExpress, Türkiye'ye sağladığı 2,28 milyar dolarlık döviz getirisiyle hizmet ihracatında ilk üç şirket arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu, şirket olarak 35 yılı aşkın süredir Türkiye turizmine ve ekonomisine katma değer yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Eminoğlu, "2024 yılında Türkiye'ye sağladığımız döviz getirisini geçen yıla göre yüzde 20 artırarak 2,28 milyar dolara yükselttik. SunExpress olarak aldığımız bu ödülle hizmet ihracatında ülkemizin öncü şirketleri arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
