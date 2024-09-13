SunExpress, Ticaret Direktörü olarak Helmut Wölfel'i atadı

HELMUT Wölfel, 16 Eylül itibarıyla SunExpress Ticaret Direktörü olarak atandı. Wölfel, Ticaret Direktörlüğü görevini, ekim ayı sonunda görevinden ayrılacak olan Peter Glade'den devralacak.

Wölfel, SunExpress'in uçuş ağının genişletilmesine, müşteri deneyiminin daha da iyileştirilmesine ve ileri teknolojilerin entegre edilmesiyle daha hızlı ve verimli hizmetler sunulmasına odaklanarak hava yolunun ticari stratejisinin yönetiminden sorumlu olacak.

Havacılık sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Helmut Wölfel, 2021 yılından bu yana Discover Airlines Ticaret Direktörlüğü görevini üstleniyordu. Wölfel, bu görevinden önce Lufthansa Grup bünyesinde İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri İç Kontrol Başkanlığı, Kıtalararası Ağ Planlama Başkan Yardımcılığı ve Münih Ticaret Merkezi Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli yönetim pozisyonlarında bulundu.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki atama ile ilgili şunları söyledi:

"Helmut Wölfel'in SunExpress Ticaret Direktörü olarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyorum. Helmut, havacılık sektöründe, özellikle tatil hava yolu segmentinde, oldukça geniş bir ticari deneyime ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Helmut'un şirketin gelecekteki büyümesini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."

Kownatzki, "Peter Glade'ye ticari liderliği ve iş ortaklarımızla karşılıklı fayda sağlayan başarı hikayelerine imza attığı için teşekkür ediyorum. Görev süresi boyunca SunExpress, olağanüstü ticari başarılar elde etti ve yenilikçi ticari modeller geliştirdi" dedi.