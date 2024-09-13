Üye Girişi
Haberler

SunExpress, Ticaret Direktörü olarak Helmut Wölfel'i atadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Helmut Wölfel, SunExpress'in Ticaret Direktörlüğü görevini devralacak ve hava yolunun ticari stratejisini yönetecek.

HELMUT Wölfel, 16 Eylül itibarıyla SunExpress Ticaret Direktörü olarak atandı. Wölfel, Ticaret Direktörlüğü görevini, ekim ayı sonunda görevinden ayrılacak olan Peter Glade'den devralacak.

Wölfel, SunExpress'in uçuş ağının genişletilmesine, müşteri deneyiminin daha da iyileştirilmesine ve ileri teknolojilerin entegre edilmesiyle daha hızlı ve verimli hizmetler sunulmasına odaklanarak hava yolunun ticari stratejisinin yönetiminden sorumlu olacak.

Havacılık sektöründe 25 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Helmut Wölfel, 2021 yılından bu yana Discover Airlines Ticaret Direktörlüğü görevini üstleniyordu. Wölfel, bu görevinden önce Lufthansa Grup bünyesinde İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri İç Kontrol Başkanlığı, Kıtalararası Ağ Planlama Başkan Yardımcılığı ve Münih Ticaret Merkezi Başkan Yardımcılığı gibi çeşitli yönetim pozisyonlarında bulundu.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki atama ile ilgili şunları söyledi:

"Helmut Wölfel'in SunExpress Ticaret Direktörü olarak göreve başlamasından memnuniyet duyuyorum. Helmut, havacılık sektöründe, özellikle tatil hava yolu segmentinde, oldukça geniş bir ticari deneyime ve başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Helmut'un şirketin gelecekteki büyümesini şekillendirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz."

Kownatzki, "Peter Glade'ye ticari liderliği ve iş ortaklarımızla karşılıklı fayda sağlayan başarı hikayelerine imza attığı için teşekkür ediyorum. Görev süresi boyunca SunExpress, olağanüstü ticari başarılar elde etti ve yenilikçi ticari modeller geliştirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Sunexpress Havacılık Ekonomi Güncel

Narin'in serbest bırakılan babası ilk kez konuştu: Devlet kızımın katilinin kanını yerde koymayacaktır

Narin'in babası serbest kaldıktan sonra ilk kez konuştu

 Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! 100'e yakın telefon numarasına sahip olduğu ortaya çıktı

Amca Salim Güran'la ilgili olay iddia! Kişisel verileri çalan hacker dosyayı sızdırdı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diploma polemiğini bitirecek sözler: 1981'de buradan mezun oldum, gururluyum

"1981 yılında bu üniversiteden mezun oldum, gururluyum"
LGS'de tartışılan soru iptal edildi! Puanlar yeniden hesaplanabilir

LGS'de tartışılan soru iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
LGS puanları yeniden mi hesaplanacak? LGS PUANLARI İPTAL Mİ EDİLDİ? LGS puanları iptal mi? Müge Anlı'da son bölüm ne oldu? 13 Eylül Müge Anlı'da Çiğdem Koçyiğit bulundu mu? 32. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI! POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru şartları neler? Sıla bebek olayı nedir, ne zaman oldu? Tekirdağ'da Sıla bebek öldü mü, nasıl öldü? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç sevgili mi? Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç nerede nasıl görüntülendi? 15 EYLÜL'E DİKKAT! 15 Eylül'de en şanslı burçlar hangileri? Ay, Venüs ve Jüpiter kavuşumunun etkileri neler olacak? Aşk, kısmet, evlilik... NARİN'İ AMCASI MI ÖLDÜRDÜ? Narin Güran cinayetinde katil kim? Narin Güran cinayetinde son durum! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? 13 Eylül canlı döviz kuru! Bugün dolar kuru ne kadar? Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisi hangi gün yayınlanacak? KPSS NE ZAMAN? 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024- KPSS Ortaöğretim) hangi gün, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi?
title