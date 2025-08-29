SunExpress CEO'su Max Kownatzki, 'Job Tasting' Projesinde Teknik Personel Olarak Görev Yaptı

JOB Tasting isimli proje kapsamında daha önce kabin memuru olarak bir uçuşta yer alan SunExpress Ceo'su Max Kownatzki bu kez de teknik personel olarak uçakları bir gün boyunca apronda kontrol etti.

Havayolu şirketinin 'Job Tasting' isimli projesinde çalışanlar şirketin farklı birimlerinde bir gün boyunca görev yapıyor. SunExpress projeyi iki sene önce uygulamaya soktu ve bugüne kadar 400'e yakın çalışan projede yer aldı. Proje kapsamında daha önce kabin memuru ve yer hizmetleri görevlisi olan CEO Kownatzki bugün de teknik personel oldu. Bir gün boyunca Antalya Havalimanı'nda teknik personel olarak görev yapan CEO, burada SunExpress Teknik ekibiyle birlikte uçuşlara hazırlanan uçakların son kontrollerini yaptı.

'UFKUMU AÇAN BİR DENEYİM OLDU'

Antalya Havalimanı'da bir gün boyunca apronda görev yapan CEO Max Kownatzki, "Kabin ve Yer Operasyonları'ndaki Job Tasting deneyimimin ardından, Teknik birimimizdeki Job Tasting günümü de tamamladım. Çalışma arkadaşlarımız arasında daha güçlü bağlar kurmak ve iletişimi güçlendirmek amacıyla iki yıl önce şirket içerisinde Job Tasting programını başlattık. O günden bu yana, yüzlerce SunExpress ekip üyesi hem havada hem de yerde kendi görevinin dışında farklı roller üstlendi. Bugün, Teknik ekibimizle bir gün geçirme sırası bendeydi ve gerçekten ufkumu açan bir deneyim oldu. Dışarıdan bakıldığında günlük rutin gibi görünen bu iş, gerçekte yoğun dikkat, ekip çalışması ve derin uzmanlık gerektiren bir dünya. Karmaşık teknik kontrolleri gerçekleştirmekten, emniyet ve güvenilirliğin her ayrıntısını sağlamaya kadar, teknik ekibin işi zihinsel çevikliği, büyük bir yüreği ve ustalığı bir araya getiriyor. Onlar 'Havacılığın Cerrahları' - Her uçuşun güvenliği için titizlikle çalışan, herkesin emniyetini sağlamak adına büyük sorumluluk üstlenen ekip arkadaşlarımız" dedi.