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Sümer Holding'e ait 14 taşınmazın ihalesi yapılacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sümer Holding'e ait 8 ildeki 14 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek. Taşınmazlar, satış yöntemiyle özelleştirilecek ve ihaleler pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı. Sümer Holding'e ait 8 ildeki 14 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek. Taşınmazlar, satış yöntemiyle özelleştirilecek ve ihaleler pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

Buna göre, Adana'nın Kozan, Bingöl'ün Genç, Mardin'in Artuklu, Nevşehir'in Avanos, Trabzon'un Araklı ve Manisa'nın Alaşehir ile Kırkağaç ilçelerinde birer, Kilis'in merkez ilçesinde 2 ve Niğde'nin merkez ilçesinde 5 olmak üzere 14 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek. Taşınmazlara ilişkin ihale şartnamesi bedeli 3 bin lira ila 5 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 100 bin lira ila 750 bin lira arasında değişiyor.

Niğde ve Trabzon'daki taşınmazlar için son teklif verme tarihi 11 Temmuz olarak belirlendi. Diğer taşınmazlar için ise 10 Temmuz'a kadar son teklif verilebilecek.

İHALELER PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, ayrı teklif sunması ve gerekli belgeleri, kuruluşun "Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 17.00'ye kadar elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Güncel Haberler

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