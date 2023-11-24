Sulusaray'da çiftçilere yüzde yüz hibeli nohut tohumu dağıtıldı

Sulusaray Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, 52 çiftçiye yüzde yüz hibeli 2 ton 600 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Ayrıca, nadas alanlarının daraltılması için çiftçilere arpa tohumu dağıtımı yapıldı.

Sulusaray'da 52 çiftçiye yüzde yüz hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sulusaray Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Sarı, Çekerek Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin 2021 yılında faaliyetlerine başladığını belirtti.

Proje kapsamında doğal kaynakların ve tarım arazilerinin tam kapasite kullanılmasının amaçlandığını dile getiren Sarı, "Bu kapsamda 52 çiftçimize yüzde yüz hibeli 2 ton 600 kilogram nohut tohumu dağıtımı yaptık. Önceki gün ise nadas alanlarının daraltılması için çiftçimize arpa tohumu da dağıtımı yaptık." dedi.

Programa, Sulusaray Kaymakamı Ömer Burak Bozkurt, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.