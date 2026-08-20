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Manisa'da Sultani Üzüm Hasadı Gecikmeli Başladı

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- Üzüm üreticisi Burcu Sever Özgenç: "Normalde bu zamanlarda işin yarısını tamamlamış oluyorduk"

Türkiye'de en fazla üzümün üretildiği illerden Manisa'da kendine özgü aroması ve tadıyla bilinen Sultani çekirdeksiz üzümünün hasat ve kurutma mesaisi hava koşulları nedeniyle gecikmeli başladı.

Sabahın erken saatlerinde bağlara giren tarım işçileri tarafından asmalardan kesilen üzümler, traktörlerle kurutma alanlarına taşınıyor.

Kurutma alanlarında üzümler, daha parlak görünmesi ve güneşin etkilerinden korunması amacıyla su, zeytinyağı ve "potasa" olarak adlandırılan potasyum karbonat karışımından oluşan suya batırılıyor.

Ardından sergi alanlarına serilen üzümler, yaklaşık 10 günlük kurutma sürecinin ardından yeşilden kahverengiye dönüşüyor.

Büyük bölümü kurutularak ihraç edilen üzümde, doğal afetler nedeniyle son yıllarda gerileyen üretimin bu yıl yükselmesi bekleniyor.

Hava koşulları hasat sürecini öteledi

Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaptığı açıklamada, hava koşulları nedeniyle hasadın 10-15 gün geciktiğini belirtti.

Üzümlerin bölgesel olarak olgunlaştığını ve bundan sonraki süreçte hasadın yoğunlaşacağını ifade eden Şenol, son iki yılda yaşanan doğal afetlerin üzüm üretimini olumsuz etkilediğini, bu sezon üretimin yeniden geçmiş yıllardaki seviyelere döndüğünü kaydetti.

Şenol, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) kuru üzüm alım fiyatını açıklamasını beklediklerini anlattı.

Turgutlu ilçesindeki üreticilerden Burcu Sever Özgenç ise bu yıl hem yağışların bol olması hem de havanın aşırı sıcak olmaması nedeniyle hasadın 10-15 gün geciktiğini belirtti.

Özgenç, "Normalde bu zamanlarda işin yarısını tamamlamış oluyorduk. Kuru üzüm üretmek, yapmak için istenilen şeker oranına yeni ulaşabildik. Ortalama 4-5 kilo yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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