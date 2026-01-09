Soğuk havaya rağmen Sultan Sazlığı'nda kamış hasadı yapıyorlar

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yetişen kamışlar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşayanlar tarafından hasat ediliyor.

Göçmen kuşların uğrak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı eteklerindeki Sultan Sazlığı'nda yetişen kamışların hasadı, kış mevsiminde bölge halkı tarafından yapılıyor.

Dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyulan vatandaşlar, 4 metre uzunluğundaki kamışları hasat ediyor.

Sazlığın durumuna göre yer yer geleneksel ve modern yöntemlerle hasat edilen kamışlar, "bağ" haline getirilerek bölgedeki bir alanda toplanıyor.

Sazlıkta çalışan Ovaçiftlik Mahallesi sakinlerinden 59 yaşındaki Mesut Atasoy, AA muhabirine, kışın zor şartlarda kamış hasadı yaptıklarını söyledi.

Hasat zamanının yaklaşık 4 ay sürdüğünü anlatan Atasoy, "Kamış hasadı 11'inci ayda başlar, şubat sonu gibi biter. Bu dönemde göç ettikleri için kuşlara zarar verilmemiş oluyor. Tabii kışın ürün de yetişmiş oluyor." dedi.

"Önceden sandalla gezdiğimiz alanları araba ve traktörle gezebiliyoruz"

Atasoy, kamışların hayvan çiftliklerinde, ahır ve samanlıklarda daha sık kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Soğuğa karşı çalışıyoruz, evde oturamıyoruz. Şu anda göl bataklık gibi kuru ama inşallah bir an evvel yağışlar gelir. Şu anda daha önce sandalla gezdiğimiz alanları araba ve traktörle rahat bir şekilde gezebiliyoruz. Bu sene kesimi biraz daha hızlı ve fazla yapmak istiyoruz çünkü kesilmediğinde atıl oluyor. Atıl kalınca kesilmiyor, kuşların yaşam alanı daralıyor. Kesilip temizlenen alanlar altın gibi sarı, diğer yer bataklık gibi kalıyor. Bu sazlığın önemini en iyi kuşlar ve biz biliriz çünkü burası onların yaşam alanı, bizim ise ekmek alanımız."

Atasoy, bölgeyi fotoğraf tutkunlarının tercih ettiğini ve bu yüzden kuşların turizm açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Kamış hasadının bölge halkına ekonomik katkı sağladığını vurgulayan Atasoy, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiğince her kış sezonunda yapacağız çünkü önce kuşları yaşatmak zorundayız. İnsanlar kışın evinde oturmuyor, kıraathaneyi beklemiyor ve çocukların ekmeğini kazanmak için buralarda çalışıp emek veriyor. Şartlar çok zor. Sadece orakla olmuyor, teknik makinelerle kesilmesi daha uygun oluyor. Makinelerin girmediği yere orakla giriyoruz. Yağış olmadığı sürece eksi 10, 15, 20 derecelerde dahi çalışıyoruz. Kar oluyor ama soğukta da çalışıyoruz. Saat 09.00'da başlıyoruz, akşam 16.30'da gidiyoruz. Kışın hava şartları ne kadar zor olsa da işimizi sürekli devam ettiriyoruz. Kuş göçü başlamadan alanı terk edelim diye sıcak soğuk demiyor çalışıyoruz."

"Sıcaklık eksi 15-20 dereceye kadar düşüyor"

Hasada katılanlardan 48 yaşındaki Mustafa Deveci ise 3 çocuğunu buradan kazandığı parayla büyüttüğünü ve yaklaşık 35 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Şartların zor olduğunu dile getiren Deveci, "Günlük ortalama 40-50 bağı orakla biçiyorum. Evimizi geçindirmek zorundayım. Bizim köyden yaklaşık 20 arkadaşla bu işte çalışıyoruz. Tabii diğer köyler de var. İllaki soğuk oluyor. Aralık ve ocakta sıcaklık eksi 15-20 dereceye kadar düşüyor. Bundan 2-3 sene önce burası 3-4 metre derinlikteydi ve tekneyle geliyorduk. Şu an yürüyerek veya arabalarla geliyoruz." ifadelerini kullandı.

65 yaşındaki Ali Osman Akkoç da çocuk yaştan itibaren kar kış demeden orakla kamış hasadı yaptığını kaydetti.