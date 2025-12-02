Haberler

Şuhut'ta Patates Hasadı Tamamlandı, Fiyatlar Üreticinin Yüzünü Güldürdü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates hasadı sona ererken, agria cinsi kışlık patatesin fiyatları üreticilere umut verdi. Çiftçiler, depolama sürecine geçerken, kilogram fiyatının 15-18 TL arasında değiştiğini duyurdu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates hasadı sona ererken, ürünün satış fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde patates hasadının tamamlanmasıyla birlikte çiftçiler ve işçiler için yoğun depolama süreci başladı. İlçenin verimli topraklarında yetişen meşhur agria cinsi kışlık patates, hasadın sona ermesiyle tarlalardan depolara taşınıyor. Ürün işçilerce tek tek ayıklanarak kalite sınıflarına göre ayrılıyor. Ardından özel havalandırmalı depolama sistemlerinde muhafaza edilerek kış sezonu boyunca tüketiciye ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Patates tedarikçilerinden Hasan Camcı hasadın verimli geçtiğini ifade etti. Camcı, rekoltenin iyi olduğunu kaydederek, önümüzdeki yıldan da umutlu olduklarını dile getirdi. Fiyatların üreticinin yüzünü güldürdüğünü de belirten camcı, bu yıl birinci sınıf patatesin kilogram fiyatının 15-18 TL arasında satıldığını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

