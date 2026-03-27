Kurulan-kapanan şirketler

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 15,1 azalarak 9 bin 432, kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 artarak 1621 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 15,1 azalışla 11 bin 115'ten 9 bin 432'ye düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 1,1 artışla 1621'e yükseldi. Ocak ayında 1604 şirket kapanmıştı.

Şubatta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,8 azalış gösterdi.

