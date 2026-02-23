Haberler

Güven endeksi şubatta perakende ticarette arttı, inşaatta azaldı, hizmet sektöründe değişmedi

Güncelleme:
TÜİK, şubat ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerini açıkladı. Hizmet sektörü sabit kalırken, perakende ticarette yüzde 2,9 artış, inşaatta ise yüzde 2,1 azalış kaydedildi.

Hizmet sektöründe, şubatta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,8, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,3 azalırken gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,1 yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 4 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,3 artarken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,2 geriledi.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
