Haberler

Sanayi üretim endeksi şubatta aylık yüzde 2,6, yıllık yüzde 2,2 arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında sanayi üretim endeksinin aylık bazda yüzde 2,6 ve yıllık bazda yüzde 2,2 arttığını açıkladı. Madencilik, imalat sanayi ve diğer alt sektörlerdeki artış dikkat çekti.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 2,2 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 2 artış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla, yüzde 2,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,6 geriledi.

TÜİK, bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20234-8,80,3-1,40,30,98,33,65,22,622,3
20241,311,24,4-10-5-3,8-5,1-2,2-2,91,77
20251,1-22,42,94,88,14,97,132,12,2-2,1
2026-1,92,2

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

