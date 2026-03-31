Tüik: Yıllık Bazda Fiyatların En Çok Arttığı Sektör Gayrimenkul Hizmetleri Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında yıllık bazda fiyatların en çok arttığı sektör yüzde 38,64 ile  gayrimenkul hizmetleri oldu.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "Hizmet Üretici Fiyat Endeksi"ni açıkladı. Buna göre, hizmet sektöründeki fiyat değişimlerini ölçen endeks, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 33,58 oranında yükseldi. Gayrimenkul hizmetlerinde yıllık artış yüzde 38,64 ile dikkat çekerken, aynı grupta aylık bazda yüzde 1,34 oranında düşüş yaşandı. H-ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,01, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,77 artış kaydetti.

Yıllık en yüksek artış gayrimenkul hizmetlerinde

Sektörel bazda incelendiğinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en çok artış yüzde 38,64 ile gayrimenkul hizmetlerinde oldu. Sektörel bazda artışlar sırasıyla; mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 38,58 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 33,51 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 32,62 artış, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,04 artış ile idari ve destek hizmetlerde yüzde 31,48 artış oldu.

Şubat ayında bir önceki aya göre yapılan kıyaslamada ise en yüksek artış mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yaşandı. Söz konusu dönemde ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18 artış gözlenirken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,23, bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 4,20 oranında yükseldi.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,18 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,23 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,20 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,34 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 5,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,15 artış oldu.

Bu sonuçlara göre, idari ve destek hizmetleri aylık bazda yüzde 1,15 ile en sınırlı artış gösteren sektör olurken, gayrimenkul hizmetleri Şubat ayında fiyatların gerilediği tek ana sektör olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA
