TÜİK: Ekonomik güven endeksi şubatta arttı

TÜİK, şubat ayında ekonomik güven endeksinin 1,4 oranında artarak 100,7 olduğunu açıkladı. Tüketici güveni, reel kesim güveni ve perakende ticaret sektörü güveni artarken, inşaat sektörü güven endeksinde düşüş görüldü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında ekonomik güven endeksinin 1,4 oranında artarak 100,7 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,4 iken, şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 100,7 değerini aldı. Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

