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STSO'nun Bankalar Caddesi'ndeki yeni binası devlet bankasının kullanımına sunuldu

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STSO'nun Bankalar Caddesi'ndeki yeni binası devlet bankasının kullanımına sunuldu
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STSO'nun Bankalar Caddesi'ndeki atıl alan için inşa ettiği yeni bina bir devlet bankasının kullanımına sunuldu. TOBB kaynakları ve Oda katkılarıyla yapılan yatırımla ilgili konuşan Başkan Zeki Özdemir, bölgedeki ticari faaliyetlerin canlanmasını beklediklerini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nca (STSO) Bankalar Caddesi'nde atıl durumdaki alanın yeniden değerlendirilmesi amacıyla inşa edilen yeni bina, bir devlet bankasının kullanımına sunuldu.

Uzun süredir atıl durumda bulunan eski hizmet binası arsası, yapılan yatırımla yeniden Sivas ekonomisine kazandırıldı. STSO Başkanı Zeki Özdemir, yatırımın TOBB kaynakları ve Oda'nın katkılarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, yeni binada bir devlet bankasının hizmet vermesiyle bölgedeki ticari faaliyetlerin canlanmasını beklediklerini ifade etti.

Özdemir, yeni hizmet binasının, STSO ve Sivas için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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