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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,03 değer kaybederek 644,05 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 azalarak 10.551,17, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,19 düşerek 25.736,24, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 gerileyerek 8.146,83 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,32 değer kaybederek 50.173,67 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,23 düşüşle 1,097 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, bakır fiyatlarındaki gerilemenin ardından madencilik hisselerinde satış baskısı görüldü.

Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçları Avrupa'da çip hisselerini günün ilk bölümünde desteklerken, yatırımcılar yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arzı öncesinde temkinli kaldı.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun beklentileri aşması ve İngiltere'de yıllık enflasyonun son bir yılın en yüksek seviyesine çıkması da piyasaları baskıladı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, ekimde enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 4'e çıktı.

İngiltere'de yıllık enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisiyle ekimde yüzde 3,6'ya çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya 2027 yılına ilişkin bütçe desteği ve askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere 45 milyar avroluk kredi verilmesini içeren teklif hazırladı.

Kaynak: AA