Stellantis, İstanbul'da 2025 Müşteri Odağı Zirvesi Düzenledi

Stellantis'in Orta Doğu & Afrika (MEA) Bölgesi, İstanbul'da 2025 Müşteri Odağı Zirvesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Erkport, Ağaçlı Petrol, Reysaş, Lion Tekstil, Koza Otomotiv, Axalta, Ant Lojistik, Bakırcı Otomotiv, UK Lojistik ve Nova Reklamcılık firmalarının operasyonel desteği ve sponsorluğunda gerçekleştirilen zirve, bölge genelinden katılan çok sayıda profesyoneli bir araya getirerek satış, satış sonrası ve teknik rollerde en yüksek performans gösteren ekipleri buluşturdu.

Stellantis MEA bölgesinin 2024 performansında, satış ve satış sonrası hizmetlerde tüm Stellantis bölgeleri arasında kalite sıralamasında liderlik, hizmet kalitesinde yüzde 20'nin üzerinde gelişim, müşteri iletişim ekiplerinin küresel ölçekte en yüksek performansı göstermesi, ürün kalitesinde globalde ikinci sıraya yükselme, bölge genelinde ön saflarda görev yapan çalışanlar için 200 bin saatin üzerinde eğitim ve gelişim yatırımı gibi önemli yükselmeler yaşandı.

Stellantis MEA bölgesi, 2024 yılı performansı önemli bir yükselmeye işaret etti. Buna göre firma, ürün kalitesinde globalde ikinci sıraya yükselirken, bir yıl içinde yüzde 60'tan fazla iyileşme kaydetti. Hizmet kalitesinde yüzde 20'nin üzerinde gelişim gösterirdi.

Bölge genelinde ön saflarda görev yapan çalışanlar için 200 bin saatin üzerinde eğitim ve gelişim yatırımı yapıldı.

Zirvede, Stellantis, müşteri mükemmelliği stratejisinin bir parçası olarak klasik Net Tavsiye Skoru (Net Promoter Score) ölçümünden Yıldız Denetimi Endeksi-Stellar eXperience Index (SXI) sistemine geçiş yaptı.

SXI, müşteri deneyimini daha kapsamlı bir şekilde ölçerek, daha etkili ve hedefe yönelik iyileştirmeler yapılmasına olanak tanıyor.

2025 Müşteri Odağı Zirvesi ile Stellantis MEA, 2030 Stratejik Gelişim Planı'na katkı sağlayacak önemli adımlardan biri olarak konumluyor. Bu kapsamda şirket, insan kaynağına yatırım yaparak, süreçleri dönüştürerek ve her müşteri etkileşimini rekabet avantajına çevirmeyi hedefliyor.

Zirveye bu yıl ilk kez operasyonel uygulama ve müşteri memnuniyetindeki kritik rolleri nedeniyle kalite yöneticileri de etkinliğe dahil edildi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Stellantis MEA Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Samir Cherfan müşteri standartlarını yükseltmenin, tek seferlik eylemlerle değil pazarlara yayılan tutarlılık, disiplin ve uygulama gücüyle mümkün olduğunu belirtti.

Cherfan, "Bu zirve, her yıl daha da güçlenen operasyonel kapasitemizin bir yansımasıdır ve bu gücü, stratejiyi sonuca dönüştüren ekiplerimizden alıyoruz." dedi.