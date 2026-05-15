Haberler

Starbucks ABD'de 300 çalışanını işten çıkaracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, 'Back to Starbucks' stratejisi kapsamında yaklaşık 300 çalışanının işine son vereceğini duyurdu. Şirket, maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak için yeniden yapılanma sürecine girdi.

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, ülkede yaklaşık 300 çalışanının işine son verileceğini duyurdu.

Starbucks sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şirketin "Back to Starbucks" stratejisi kapsamında, şirketi sürdürülebilir ve karlı büyüme patikasına döndürmek amacıyla ek adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yöneticiler, odağı daha da keskinleştirmek, işlere öncelik vermek, karmaşıklığı azaltmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kendi sorumluluk alanlarını kapsamlı şekilde gözden geçirdi. Bunun sonucunda ABD'de yaklaşık 300 destek pozisyonunu ortadan kaldırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası destek organizasyonunun da gözden geçirildiğine işaret edilen açıklamada, bundan ABD dışındaki pozisyonların da etkilenebileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca ABD bölgesel destek ofis alanlarının birleştirilmesi ve kira sözleşmeleri ile kira taahhütlerine ilişkin çeşitli adımlar atılacağı belirtildi.

Bu gayrimenkul düzenlemelerinin ve yeniden yapılandırma giderlerinin şirketin kahve dükkanı portföyünü kapsamadığı, bu adımların bölgesel ofislerin kapatılması gibi alanları hedeflediği öğrenildi.

Öte yandan, Starbucks tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, bu adımların çoğunun mevcut mali yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ve yeniden yapılandırma süreci kapsamında toplamda yaklaşık 400 milyon dolar tutarında gider oluşmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı

Tarihi zirveye damga vuran an! Şi masadan kalktı, Trump dayanamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Bu sahne yüzünden annesi hastanelik olmuş

Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

Stada geldikleri anda taşlı ve yumurtalı saldırıya uğradılar
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler

4 yıldır bitmeyen işkence! Kapısına gelmeyen kalmadı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi

G.Saraylı futbolculara karşı bu atkıyı açtı, sonrasında olanlara bakın