STAR Rafineri, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'nda Üçüncü Oldu

SOCAR Türkiye'nin grup şirketi STAR Rafineri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması"nda üçüncü sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İSO tarafından yapılan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2024 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden STAR Rafineri, söz konusu araştırmada üçüncü olurken, SOCAR Türkiye'nin diğer grup şirketi Petkim ise listede 29. sırada yer aldı.

Sanayi sektörlerinin devlerini belirleyen araştırma, İSO tarafından 1968'den bu yana açıklanıyor.